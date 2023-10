Conte si prenota: "Roma? Magari, ma non in corsa"

"Mi piacerebbe allenare la Roma o il Napoli, sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza". Parola di Antonio Conte, nell’intervista che andrà in onda stasera (Rai 2, ore 21.20) in forma integrale durante la trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani. L’ex tecnico di Juventus e Inter è uno dei nomi che nel l’ultimo periodo sono stati accostati alla panchina della Roma, se José Mourinho a fine stagione dovesse andare via. [...] Se il portoghese lascerà Trigoria, la proprietà giallorossa sa che c’è il gradimento dell’ex c.t. della Nazionale. Non a stagione in corso perché "dovrei affrontare situazioni che si sono create prima", e per questo, nei giorni scorsi, Conte ha detto di no al Napoli, che cercava un sostituto di Rudi Garcia.

Le possibilità di vedere Conte in giallorosso potrebbero aumentare se l’allenatore francese dovesse essere esonerato da De Laurentiis: così a fine stagione la Roma avrebbe un’avversaria in meno nella corsa al tecnico, che già in passato è stato vicino a Trigoria. Nell’estate del 2019, infatti, si mosse Francesco Totti in persona per provare a convincerlo, forte anche del l’amicizia tra l’allora d.s. Gianluca Petrachi e lo stesso Conte. [...] Poi il tecnico salentino, che aveva reputato il progetto romanista non ancora vincente, scelse l’Inter e la Roma virò su Fonseca. Ora la porta potrebbe riaprirsi e Conte prendere il posto del suo "nemico" giurato Mourinho, con cui ebbe più di una discussione in Premier, rischiando addirittura il contatto fisico. [...]

(corsera)