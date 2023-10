Con Paulo e Pellegrini in infermeria Mou ora pensa al doppio centravanti

Due torri per l'attacco della Roma. In seguito agli infortuni di Pellegrini e Dybala, la coppia Lukaku-Belotti appare l'alternativa più percorribile e convincente. I due possono alternarsi nelle azioni di contropiede, proprio come accaduto a Cagliari, ma soprattutto Big Rom non è solamente un goleador, bensì ama mettere anche in porta i compagni. Il reparto offensivo della Roma è il secondo più prolifico in Serie A con 19 reti (primo l'Inter a 21). Dunque, i due centravanti sembrano funzionare ma non è sempre stato così; infatti a Genova hanno giocato 45 minuti insieme ma non hanno inciso. Senza Dybala mancherà comunque imprevedibilità, anche se ci sta provando Paredes, che però ha un ruolo difensivo. In realtà la vera alternativa alla 'Joya' sarebbe Aouar e inoltre ci sarebbero anche El Shaarawy e Azmoun. L'iraniano potrebbe essere il partner ideale per Lukaku, ma sta ancora recuperando la condizione migliore e dopo la sosta dovrebbe essere pronto.

(Il Messaggero)