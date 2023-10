Con Lukaku si segna il doppio

Segna ogni 103 minuti e ha un expected gol di una rete a partita. In campionato ha concluso nello specchio della porta appena 5 volte. Risultato? Tre centri. La media è 0.60, seconda soltanto al terzo anno all'Anderlecht (0.67). In Europa League va a segno da 13 gare consecutive con un bottino di 17 reti. Anche qui la percentuale di realizzazione è mostruosa: 3 tiri in porta, 2 reti. La Big Roma che ha in testa Mourinho passa dai piedi di Lukaku, uomo gol e squadra. L'anno scorso si arrivava a fatica a superare un gol a gara (1.2), ora la media è di 2.3. E, dato più importante, la Roma ha sempre segnato.

Domani a Cagliari rientrerà Dybala, ma i segnali lanciati da Belotti sono incoraggianti. Senza dimenticare Azmoun. Il centro di potere a Trigoria è slittato davanti dopo che per due stagioni era stata la difesa a fare la parte del leone.

A Cagliari potrebbe toccare nuovamente ad Aouar, a meno che Mourinho non dia fiducia a Celik nei tre dietro, avanzando Cristante in mediana. La certezza è che in attacco tornerà Dybala.

(Il Messaggero)