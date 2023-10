Cinquant'anni in giallorosso per Bruno Conti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L'Olimpico si prepara a omaggiare Bruno Conti. Durante l'intervallo di Roma-Monza, infatti, la società e i tifosi - previsto l'ennesimo tutto esaurito all'impianto del Foro Italico - premieranno "Marazico" per i 50 anni al servizio del club. Dal settore giovanile alla Roma dei grandi, con la quale esordisce nel 1974. Sedici le primavere passate insieme, con 402 presenze, uno Scudetto, 5 Coppe Italia oltre a due campionati e una Coppa Italia con la Primavera.

Sodalizio che è proseguito anche al termine della carriera da giocatore, con Conti che ha sposato per tutta la vita la causa giallorossa - nel 2012 è stato inserito nella prima edizione della Hall of Fame della Roma, celebrato come uno dei simboli del club capitolino - dove attualmente su occupa del coordinamento tecnico delle squadre giovanili fino all'Under 14.

Non è la prima volta che Conti si presenta all'Olimpico in questa stagione: già contro la Salernitana - e poi in trasferta con il Verona - "Marazico" è stato accolto da una serie di applausi e cori, a simboleggiare l'amore eterno tra Bruno e i tifosi giallorossi.