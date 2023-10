Chi sei, De Rossi? La Roma esalta il gioiello Bove

Contro lo Slavia Praga Bove ha realizzato un gol magnifico con un tiro degno del miglior Del Piero. O Forse del primo De Rossi. I compagni lo chiamano affettuosamente Danie', perché un centrocampista di temperamento del suo livello non usciva da Trigoria proprio da quei tempi lì. Il giovane centrocampista ha conquistato lo spogliatoio grazie all'abnegazione, allo spirito e all'entusiasmo. Il "cane malato" si sta evolvendo in una mezzala completa. In vista di Inter-Roma è in ballottaggio con Aouar per completare il centrocampo; sicuri del posto invece Cristante e Paredes.

Intanto la Roma prepara il rinnovo di contratto di Bove fino al 2028 e la firma è attesa durante la pausa di novembre.

(corsport)