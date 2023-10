Chance dal 1' per Aouar e Zalewski

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Chance per Zalewski, attacco affidato a Lukaku ed El Shaarawy. Leggero turnover per Mourinho in vista dell'esordio casalingo in Europa League. Dopo la vittoria contro lo Sheriff la Roma è chiamata a confermare la testa della classifica contro il Servette. In porta tornerà Svilar, mentre la difesa rimarrà invariata, con Cristante al centro e Mancini e N'Dicka come braccetti. A destra confermato Karsdorp, mentre a sinistra partirà Zalewski dal primo minuto dopo due panchine consecutive. A centrocampo insieme a Paredes e Bove ci sarà Aouar che andrà così a sostituire Pellegrini dopo aver terminato il match con il Frosinone con i crampi. Turno di riposo preannunciato per Dybala, al suo posto al fianco di Lukaku ci sarà El Shaarawy.