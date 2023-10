Champions femminile, tris giallorosso all'esordio: gironi a un passo

IL TEMPO (A.D.P.) - Esordio vincente anche in Europa per la Roma. Le giallorosse battono 3-0 in casa le ucraine del Vorskla Poltava, si aggiudicano quindi l’andata del secondo turno preliminare di Champions League e si avvicinano alla fase a gironi. Successo mai in discussione con le romaniste che vanno in vantaggio con Viens (15’), raddoppiano con Giugliano (68’) e calano il tris con Giacinti (64’). Nel finale inoltre la Roma ha continuato a collezionare occasioni: "Dovevamo concretizzare di più - ha commentato Spugna - non c’è stato appagamento, anzi, tutte volevano segnare. Dobbiamo solo avere maggiore pazienza".

Nonostante l’ampia vittoria il tecnico giallorosso predica calma: "Abbiamo un buon margine ma ora pensiamo alla serie A poi ci concentreremo di nuovo sulla Champions. Volevamo ipotecare l’accesso ai gironi, siamo ad un passo". Dello stesso avviso anche Linari, tornata titolare dopo il colpo rimediato in Nazionale: "Gara dura, soprattutto per il caldo. Prestazione positiva, volevamo fare bene in vista del ritorno e ci siamo riuscite. Dovevamo fare più gol, su questo lavoreremo ancora". Ora testa all’impegno casalingo di domenica contro l’Inter (16.00) per dare seguito all’ottimo avvio di campionato.