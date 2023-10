C'è una Roma non vedenti: ora è un film

Come fanno i ciechi a giocare a calcio? Beh, non solo lo fanno, ma lo fanno anche benissimo: i non vedenti devono vedersela infatti contro portieri vedenti. E allora non c'è tanto da spiegare quanto intensa diventi la giola di chi con meno strumenti batte chi ne ha di più. Stefano Urbanetti, regista, ha raccontato questa felicità contagiosa. […] viaggio in cul ci conduce Urbanetti è una sorta di orienteering, fisico e sentimentale. Lo compie raccontandoci le avventure della Roma che partecipa al campionato nazionale. E spesso lo vince. E quando non è il campionato, è la Coppa Italia. Personaggi contagiosi quelli che animano il film che oggi sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma. Quattro/Quinti parla di pallone vero, quello che prendi a calci, ma che baci dopo un gol. La Roma ha realizzato il sogno di offrire ai bambini non vedenti una scuola calcio.

(Corsport)