Cattivissimo Mou senza freni. Batte il Monza e salta l'Inter

Resistere alla propria natura: impossibile. Provare a trattenersi, a controllarsi, un esercizio fuori dalla logica per un allenatore che vive di provocazioni, si nutre di tensione, unisce il gruppo creando pressioni, conquista i tifosi rassicurandoli. Anche in modo teatrale. [...] E Mourinho non fa gesti casuali. Se volta le spalle agli avversari, se si inginocchia davanti alla panchina per esultare al gol di El Shaarawy mentre pochi metri più in là i dirigenti del Monza devono essersi trattenuti a forza, perché sa quando deve fingere di ignorare chi lo circonda e quando smettere. [...] E pazienza se poi questo gli costa l'espulsione che lo costringerà a vedere ancora una volta Inter-Roma da un pullman o dalla tribuna, per la terza volta su tre: nessuno ha voglia di vedere la propria ex. [...]

Il suo nome sempre il più urlato, applaudito, i tifosi lo venerano e lui ricambia come sa. I giocatori sono con lui, Mou non si discute, si ascolta, si segue. Fa passare in secondo piano anche le buone intuizioni sui cambi che gli fanno vincere la partita. [...] Dalla serata umiliante di Genova ha vinto 4 partite, la Roma ha subito un gol e ne ha segnati 11. L'ultimo gli ha permesso di prendersi la rivincita su Palladino (prima non l'aveva salutato, poi: "Gli riconosco merito sul campo"). E di provocare Papu Gomez, giocatore del Siviglia che ha battuto la Roma in finale di Europa League: "Ho la tosse ma non prendo il suo sciroppo, altrimenti vado al controllo e sono in difficoltà". [...]

(La Repubblica)