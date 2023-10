Calciomercato Roma, offerto Boateng: no dei giallorossi

Viste le condizioni non ottimali di Smalling e Llorente, la Roma tiene d'occhio il mercato dei difensori. Intanto a Tiago Pinto è stato offerto Jerome Boateng, il centrale trentacinquenne svincolato dopo il biennio al Lione. Una soluzione che per esperienza non è certo sgradita a Mourinho ma che non è stata fin qui presa in considerazione per età, contratto (chiede un anno più opzione per un’altra stagione) e condizioni fisiche. Nel suo ultimo anno in Francia ha infatti disputato solo otto partite.

(corsport)