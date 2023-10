CAGLIARI-ROMA, le probabili formazioni dei quotidiani. Aouar dal 1', davanti Dybala-Lukaku

La Roma cerca i 3 punti in trasferta in una sfida ostica contro il Cagliari ultimo in classifica. Gli infortuni a centrocampo costringono Mourinho a provare di nuovo Aouar dal 1' mentre per sfidare il tabù trasferta si affiderà alla coppia Dybala-Lukaku. In difesa Mancini-Cristante-Ndicka e in porta tornerà Rui Patricio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.



IL CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.