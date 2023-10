Cagliari, Ranieri a caccia di gol: pensa a Oristanio dal 1° in tendem con Petagna

Aaa gol cercasi. Continua il lavoro senza sosta di Claudio Ranieri a Cagliari alla ricerca del giusto assetto per un attacco in evidente difficoltà. [...] Quello che inizialmente sembrava un semplice affaticamento muscolare, accusato nel finale della gara interna al Milan, si sta rivelando qualcosa di più per Luvumbo. Ranieri proverà, insieme allo staff medico del Cagliari, fino all’ultimo a reinserirlo parzialmente in gruppo con la speranza, visti i tempi strettissimi, di portarlo almeno in panchina con la possibilità di utilizzarlo come arma a gara in corso. [...] Contro la Roma Petagna potrebbe giocare da punto di riferimento con sportellate, densità in area di rigore e palloni smistati in favore degli inserimenti dei compagni, con Oristanio invece a svariare da una parte all’altra per attaccare gli spazi e rifinire.

(Gasport)