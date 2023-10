Cafu chiede 11,8 milioni alla Roma e a Qatar Airways

La convocazione per un ultimo tentativo di conciliazione è fissato per il 17 novembre. Altrimenti Cafu porterà in giudizio sia l'As Roma che la Qatar Airways per un risarcimento ultramilionario riguardante la violazione del diritto di immagine. I fatti risalgono al 2019, quandol'ex campione del mondo dà il suo ok a diventare il testimonial del club -nella categoria legend- nell'ambito della nuova sponsorizzazione che la società, guidata all'epoca da Pallotta, sancisce con la compagnia aerea. [...] Cafu aspetta ancora diversi mesi: non vuole muoversi legalmente nei confronti di una società che gli è rimasta nel cuore. Non ricevendo però risposta adeguata, nelle scorse settimane ha deciso di passare alle vie legali. [...] il brasiliano è pronto a chiedere 11,8 milioni.

(Il Messaggero)