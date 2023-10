Bove, entro fine mese il rinnovo. Champions donne: 3-0 al Vorskla

Un contratto in arrivo per Edoardo Bove e una qualificazione in vista per le ragazze della Roma femminile. C'è da gioire in casa Roma, ad iniziare proprio dal giovane centrocampista di Mou, che a fine mese dovrebbe finalmente veder arrivare il rinnovo di contratto che si è conquistato con fatica e sudore sul campo. Per Bove dovrebbe così arrivare la firma su un quinquennale entro fine mese. [...]

Intanto ieri le ragazze di Alessandro Spugna hanno fatto il loro esordio stagionale in Champions League, superando per 3-0 le ucraini del Vorskla Poltava nel match di andata del Round 2. [...] Ora si tratta di difendere il vantaggio nella sfida di ritorno, in programma il 18 ottobre, per poter così accedere alla fase finale della competizione.

(Gasport)