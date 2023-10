Bove è sempre più re di Coppa

Sarà il profumo d'Europa o la fiducia incondizionata di José Mourinho, fatto sta che Edoardo Bove incide e come nelle notti europee. Il gol di ieri segnato allo Slavia Praga dopo soli 43 secondi è quello più veloce realizzato dalla Roma in Europa League. Ha battuto anche Mkhitaryan che contro il Cluj il 5 novembre 2020 ci ha impiegato 57 secondi. Un'azione nata da un errore di Holes in difesa che El Shaarawy ha sfruttato servendo Edoardo libero al limite e da lì ha fatto partire il destro finito sotto l'incrocio. Una rete che ha messo in discesa la partita. La sua gara è durata solo 45 minuti, a fine primo tempo José (in tribuna) ha dato ordine di sostituirlo. Forse perché la botta incassata al 19' da Doudera tra ginocchio destro e tibia gli stava dando problemi. O anche perché era l'unico ammonito per un fallo al 23' su Zaferis. Al suo posto è entrato Paredes che si è piazzato al centro del centrocampo. E pensare che quando Mourinho è arrivato a Trigoria nel 2021, Bove era a un passo dall'essere ceduto a un club di Serie C. José ha bloccato tutto e lo ha voluto tenere con lui perché aveva intravisto delle qualità che avrebbe limato e incrementato.

(Il Messaggero)