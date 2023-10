Bove detto "Daniele", il predestinato. Spalletti lo studia per il dopo-Tonali

Da giovedì sera nel repertorio di Bove non ci sono più soltanto gol importanti, ora infatti ci sono anche reti bellissime e quella contro lo Slavia Praga rientra in questa categoria. Il giovane centrocampista in campo si trasforma e i suoi compagni di squadra lo hanno soprannominato Daniele in onore di De Rossi. Bove è cresciuto nella Boreale Don Orione ed è stato scelto da Bruno Conti quando aveva soltanto 12 anni. Ora è pronto a rinnovare con la Roma e novembre sarà il mese dell'annuncio della firma almeno fino al 2028. Un trampolino di lancio meritato e atteso che potrebbe a breve aprirgli le porte della Nazionale maggiore: con la squalifica di Tonali, Spalletti cerca un giocatore dotato di qualità e quantità per completare il centrocampo, ovvero uno con l'identikit di Bove.

(Il Messaggero)