Bove a rischio, Mou deve recuperare Smalling

Alla lista degli infortunati giallorossi si è iscritto anche Edoardo Bove. [...] Un trauma contusivo che non dovrebbe avere conseguenze pesanti. Bove è rimasto in ritiro con gli azzurrini e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: se nelle prossime ore ci si renderà conto che non potrà scendere in campo contro la Norvegia, sarà rimandato a Trigoria per provare il recupero per RomaMonza, il 22 ottobre all’Olimpico. Quel giorno Maurinho rischia di avere gli uomini contati a centrocampo. [...] L'ultima apparizione di Chris Smalling, invece, risale al 1 settembre contro il Milan: sono già passati 40 giorni in cui dell'inglese si sono praticamente perse le tracce. Se in queste due settimane tornerà a lavorare con i compagni, la sua presenza potrà riportare Cristante a centrocampo e offrire una soluzione in più al tecnico. Lo stesso vale per Diego Llorente, che si è fermato dopo pochi minuti nel match con il Genoa: in queste condizioni a Mourinho basterebbe recuperare anche uno solo tra lui e l'inglese per avere un po' di respiro.

(corsera)