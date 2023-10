Boniek lo difende ma Corona attacca. Zalewski nella bufera

Nicola Zalewski continua a negare, Zibi Boniek lo difende. Ma Fabrizio Corona è pronto a mostrare in diretta Rai le prove contro il calciatore polacco della Roma. [...] "Ho parlato con il manager di Zalewski e mi ha detto che Nicola sostiene totalmente di essere pulito, non ha mai fatto una scommessa", dice Zibi Boniek. Il vicepresidente della Uefa ed ex presidente della federazione calcio polacca (nonché ex romanista) si schiera con il giocatore: "Questo è un terremoto incredibile, assoluto. Ma la questione può svilupparsi in modi diversi". A Trigoria sperano che tutto si risolva in fretta. La Roma ancora aspetta eventuali carte dalla procura di Napoli. Così come il calciatore che continua ufficiosamente a negare tutto a chiunque parli dell'argomento.

Ma Corona insiste e anche ieri sui profili social del suo Dillinger news ha rincarato la dose, dando appuntamento a questa sera quando sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Rai Avanti Popolo. [...] A complicare il quadro la presunta fonte del fotografo. Ieri, dal nulla, uscita allo scoperto negando tutto in live su Twitch al podcast del Cerbero: "Sono io la fonte, su Zalewski ho inventato tutto. Non conosco personalmente il calciatore, ho mentito per la ricompensa che mi aveva promesso Corona. Quanto? Mi avrebbe dato 20 mila euro, ci saremmo visti a Roma martedì. Poi l'ho chiamato e gli ho detto che non era vero". [...] In attesa che le indagini della Procura facciano il suo corso, non resta che aspettare la prossima mossa di Corona. Già questa sera. [...]

(La Repubblica)