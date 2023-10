Big Rom ha tentato la retromarcia. Ma lo spogliatoio...

Diventa un motivo di interesse capire anche come gli ex compagni accoglieranno Lukaku domenica 29 ottobre a San Siro. Perché sui tifosi non c'è alcun dubbio, l'iniziativa dei fischietti è un esempio goliardico in mezzo ad altri messaggi certamente meno simpatici. Sarà curioso anche perché ci sono stati almeno un paio di momenti, lungo l'estate, in cui Lukaku ha provato a mandare segnali indiretti all'Inter. L’idea, quando lo strappo s'era consumato, era provare a capire se c'erano margini per ricucire. Erano, peraltro, i giorni in cui l'Inter aveva sì preso Thuram ma non ancora Arnautovic, e dunque il reparto offensivo non era ancora completo. Ma Lukaku ha trovato un muro.

(Gasport)