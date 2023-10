Benedetto Lukaku

IL TEMPO (L. PES) - ...Con Lukaku è una Big Rom-a. L'impatto del belga nella rosa giallorossa è stato straordinario. Devastante per gli avversari e tremendamente importante per Mourinho e il suo scacchiere tattico. Sette reti messe a segno nelle otto presenze stagionali (sette da titolare oltre ai venti minuti col Milan all'esordio) di cui 5 in campionato che lo vedono alle spalle di Lautaro (10 gol) e Osimhen (6) nella classifica marcatori senza però aver calciato rigori. A Cagliari è arrivata anche la prima doppietta in maglia giallorossa per 1 belga che da quando è sbarcato nella Capitale viaggia a una media di un gol a partita, precisamente uno ogni 87 minuti, record personale da quando gioca nei maggiori. Spazzato via ogni dubbio sulla condizione fisica non brillante dopo un'estate da separato in casa con il Chelsea, Big Rom «ha fatto parlare il campo» come ci ha tenuto a sottolineare dopo il fischio finale in Sardegna. Prestazioni, oltre ai gol, di alto livelloe una leadership che in campo si sente anche per i compagni. Non avrà Dybala dopo la sosta ma anche con Belotti ha dimostrato di formare una coppia con grande intesa, e anche il Gallo sembra giovarne dopo la doppietta in Europa e il gol splendido di Cagliari arrivati con il belga in campo. I Friedkin in estate hanno compiuto l'ennesimo sforzo per portare un attaccante di altissimo livello a Roma, sborsando 7 milioni per il prestito e altrettanti per un anno di ingaggio di Lukaku. A giugno, non avendo inserito alcuna opzione per l'acquisto a titolo definitivo, l'attaccante tornerà a Londra, ma a Trigoria si lavora già ad una strategia per trattenerlo indipendentemente dal futuro di Mourinho. I rapporti con il Chelsea sono ottimi, e i Blues erano, assieme al Manchester United e all'Aston Villa, le squadre maggiormente interessate a Tammy Abraham. La punta inglese era il candidato numero uno per la cessione in estate, ma l'infortunio al crociato ha spento qualsiasi fantasia di mercato. Nel 2024 è previsto il ritorno in campo, ma il suo futuro sembra comun que lontano dalla Capitale e se il recupero dovesse concludersi per il meglio, in estate potrebbe partire con un anno di ritardo. Le valutazioni dei due attaccanti sono simili e si aggirano entrambe sui 40 milioni con il belga che per evidenti motivi al momento pesa di più come impatto sul mercato internazionale. Ma vista la difficile situazione con il Chelsea, i due club potrebe-o trovare un accordo in maniera più semplice e diretta di quanto si pensi. Ma una stagione ancora da giocare, l'ultima di Mou sulla panchina giallorossa. Il portoghese, nella seconda parte dell’intervista a Sky, ha omaggiato i tifosi: «Mi sono affezionato tanto al romanista. Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro. Quando sono in panchina e guardo alla destra all'Olimpico mi emoziono ancora».