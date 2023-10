Belotti alla Lukaku, viaggia a un gol a partita

Un gol ogni 103 minuti per Lukaku, un gol ogni 112 per Belotti. Contro il Servette il Gallo ha segnato due reti ma soprattutto ha recuperato il pallone che poi si è trasformato nel gol dell'1-0 ed è importante per la serietà con cui ha affrontato la gara. Prima dell'arrivo di Big Rom, Belotti ha giocato tre partite intere, poi gli spazi si sono ristretti ed è sceso in campo per solamente 76 minuti in campionato e 11 in Europa League. Poi giovedì è tornato titolare e la risposta è stata squillante.

Pochi minuti ma grande emozione per D'Alessio, che ha esordito con la prima squadra entrando al 77.

Meno entusiasta Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, intervistato sulla questione sponsor: "Speravo che la Roma tifasse per la città. Avere uno sponsor così, in questo momento, mi sembra inopportuno".

(corsera)