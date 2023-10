Attesa per i difensori, si rivede Karsdorp

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Karsdorp di nuovo in gruppo, ancora assenti Smalling, Llorente e Renato Sanches. Ieri la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per il secondo giorno della settimana in vista del ritorno in campionato in programma all'Olimpico domenica prossima contro il Monza nel match dell'ora di pranzo della nona giornata. Dopo l'individuale programmato di due giorni fa Karsdorp è tornato in gruppo al fianco di Belotti e Spinazzola, mentre risultano ancora assenti Smalling, Llorente e Renato Sanches. I due centrali difensivi e il portoghese, ancora alle prese con i rispettivi infortuni e hanno infatti svolto un allenamento individuale. In attesa del ritorno di tutti e 15 i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, sotto gli occhi di Mourinho ieri si sono allenati nuovamente tantissimi giovani provenienti dalla primavera come Guerrero, Joao Costa e Bolzan.