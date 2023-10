Attesa Luvumbo: vuole esserci contro la Roma

[…] I giocatori di Ranieri sono pronti a presentarsi in campo contro la Roma con tutt'altro atteggiamento rispetto a quello visto messo in mostra a Firenze. E intanto il tecnico, che ieri ha chiamato subito a raccolta i suoi ad Assomini, segue con attenzione l'evolversi del fastidio muscolare di Zito Luvumbo. L’attaccante angolano, unico marcatore tra gli isolani, in questo avvio di stagione, ha lamentato un fastidio alla coscia destra che continua a tenere in apprensione lo staff sanitario. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso della settimana con la speranza che possa arrivare il semaforo verde. Niente da fare, invece, per Mancosu e Jankto che dovranno attendere a dopo la sosta per rimettersi al passo col gruppo.

(corsport)