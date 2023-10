Assedio a Mou, lo cerca il Real ma non i Friedkin

Oggi alle ore 14:30 Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa, ma difficilmente si soffermerà sul suo futuro. Le voci su di lui non si fermano e dalla Spagna lo vedono come successore di Ancelotti al Real Madrid. Dal viaggio londinese della scorsa settimana non è uscito nessun nuovo appuntamento con i Friedkin, i quali aspettano dal campo le risposte dovute dopo l'ultimo mercato.

Intanto Mou domani contro il Monza ritroverà Llorente, mentre per Smalling ci sarà ancora da aspettare. A centrocampo conferme per Bove, sempre più vicino al rinnovo fino al 2027 dopo l'incontro di ieri tra Pinto e il suo agente.

(La Repubblica)