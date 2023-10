Altro che sponsor: per dare i big a Mou servono le vittorie

Nei giorni in cui Lotito e il resto d'Italia scoprono la candidatura di Roma a Expo 2030, più che di Servette si è parlato di Riyadh. [...] Se Roma perderà non sarà certo per la scelta dello sponsor da parte del club giallorosso. Certo, la scelta di Riyadh Season a meno di due mesi di un voto che tutti, ma proprio tutti, da tempo garantiscono scontato, può risultare inopportuna nei tempi, ma per quanto ci riguarda più per una questione di diritti civili che altro. La Roma ha avuto l'opportunità di garantirsi un main sponsor con il contratto più ricco della sua storia e per una società che spesso è stata discussa per un settore commerciale un po' troppo dormiente, si è trattato di un importante successo economico. E allora diamo a Lina quello che è di Lina. L'operazione è stata tutta o quasi sua. [...] Con i dodici milioni e mezzo annui garantiti dal festival saudita, la Roma dagli sponsor è arrivata a un incasso tra i 33 e i 35 milioni annui. [...]

(La Repubblica - P. Torri)