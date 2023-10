Verso Roma-Monza: riecco Llorente

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - L'emergenza è finalmente alle spalle, la difesa può tornare a respirare quasi a pieni polmoni: Diego Llorente è pronto a tornare in campo dal primo minuto contro il Monza. Un recupero fondamentale per l’equilibrio e le rotazioni del reparto arretrato, ma funzionale anche al ritorno di Bryan Cristante nella mediana giallorossa. [...] Non arrivano le stesse indicazioni sul fronte Smalling: il centrale inglese sta provando a recuperare dal problema che lo sta limitando da inizio stagione. Il difensore britannico, infatti, convive con un’infiammazione tendinea nella zona tra il quadricipite femorale e il piatto tibiale. Ma, oltre a diverse sedute di fisioterapia, l’unica vera "medicina" in questi casi è il riposo. [...]

Intanto Renato Sanches accelera. Il problema accusato nella notte europea contro lo Sheriff Tiraspol è stato superato, "clinicamente" il calciatore è recuperato. Adesso inizia un delicato discorso di reintegro in gruppo, una fase dove conterà più la testa che le gambe, il momento in cui farà la differenza la volontà del portoghese. [...] Non faranno sicuramente parte della sfida di domenica all’Olimpico contro il Monza, ma Pellegrini e Dybala stanno proseguendo nel loro percorso di recupero dai loro rispettivi problemi. Soprattutto l’argentino non sta perdendo tempo, lavorando in palestra anche nella propria abitazione. Poi, con uno specifico lavoro di fisioterapia e allenamenti di gestione individuale, proverà ad aggregarsi alla spedizione giallorossa che il 29 sera sarà di scena a San Siro contro l’Inter. Per il capitano giallorosso invece occorrerà attendere il mese di novembre per rivederlo in campo con al fascia al braccio. [...]