Zapata-Lukaku: a Torino la sfida dei bomber è servita

La Roma, recentemente, è per il Torino ciò che la kryptonite è per Superman. Senza esagerare troppo, raccontano questo i numeri, precedenti fra i due club e filosofia calcistica di José Mourinho. In sintesi: i giallorossi hanno vinto 10 delle ultime 13 sfide di serie A contro il Toro (25 gol fatti, 12 subiti); 5 i successi nelle ultime 6 trasferte in terra granata; 3 vittorie e un pareggio per Mou giallorosso contro Ivan Juric. [...] Zapata da una parte e Lukaku dall’altra. L’ex interista ha messo minuti importanti nella gambe e con lui in campo da titolare la Roma ha sempre vinto: in gol nel 7-0 all’Empoli; rete della vittoria giovedì scorso in Europa League. Toro che fra l’altro ha spesso ispirato il colosso belga: 4 gol e 3 assist contro la formazione granata.

(corsera)