Zalewski e Aouar restano a Trigoria

Nicola Zalewski si aggiunge alla lista degli infortunati. Non è potuto partire per la nazionale polacca a causa di un fastidio alla coscia sinistra rimediato contro il Milan. [...] Differente la situazione di Aouar. Anche lui alla fine è rimasto a Trigoria a curarsi (sostituito per un fastidio al flessore sinistro) [...] Sono dieci i giallorossi in nazionale (Cristante, Pellegrini, Spinazzola, Mancini, Lukaku, Rui Patricio, Celik, Paredes e Ndicka, più Bove in Under 21) ai quali si aggiungono Pagano e Pisilli in Under 20. Tutti rientreranno a Roma entro mercoledì 13, ma il primo vero allenamento sarà giovedì a tre giorni dalla partita con l’Empoli (domenica 17 ore 20.45).

(Il Messaggero)