Vincenzi e il gol al Goteborg, una meteora fra i campioni

Ci sono meteore che al loro passaggio lasciano una scia luminosa, che resta negli occhi e nella mente giusto quell'attimo. Altre, invece, bucano il suolo lasciando crateri, anche dopo 40 anni. Come l'impronta impressa da Francesco Vincenzi, che segnò il primo gol della Roma in Coppa dei Campioni. Era il 14 settembre 1983 e la squadra di Liedholm ospitava il Goteborg. La Roma vinse 3-0 e iniziò la cavalcata che portò alla finale con il Liverpool, persa ai rigori. Vincenzi si trasferì e andò all'Ascoli. In quella stagione in giallorosso disputò 23 partite segnando 6 gol... più 1.

