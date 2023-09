Via alla rincorsa. È già una finale

Si riparte dall'Olimpico. E sarà una rincorsa impegnativa. perché i punti della Roma sono pochi e le sconfitte già due. La squadra è arrivata in ritardo, ma almeno Mourinho potrà avere la coppia che sognava, Dybala e Romelu. [...] Cosa vogliamo? Tutto: essere tra le prime quattro per andare in Champions, la Coppa Italia e arrivare fino in fondo in Europa. Sembra un'esagerazione ma i giocatori ci sono e se non ci sembrano ancora al meglio, dobbiamo credere che entreranno in condizione. [...] Contro l'Empoli è come una finale: indispensabile vincere.

(Il Messaggero - P. Liguori)