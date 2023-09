Un green a tinte giallorosse: accordo Friedkin-Ryder Cup

La passione di Dan Friedkin. Il legame con la città di Roma, la forza di un evento globale come la Ryder Cup. Tre indizi che fanno una prova e spiegano al meglio i motivi che hanno portato la Friedkin Group a chiudere una partnership esclusiva con la più importante kermesse internazionale di golf. Grazie a questa collaborazione anche la Ro: ma e i suoi tifosi potranno essere protagonisti della Ryder Cup. II merchandising ufficiale del torneo sarà disponibile per tutto il mese di settembre presso due AS Roma Store della città, a Via del Corso e Piazza Colonna. Saranno gli unici luoghi in cui gli appassionati potranno acquistare il merchandising ufficiale dell'evento al di fuori della sede del torneo. […] C'è tanta Roma in questa Ryder Cup, ma questa partnership nasce dalla volontà di Dan Friedkin di associare il nome del proprio gruppo ad un evento globale "con l'impegno di far crescere Il gioco a livello giovanile". Nel portafoglio del Friedkin Group infatti c'è "Congaree", un golf club della Carolina del Sud la cui missione è di avere un impatto positivo sulle vite dei giovani, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, attraverso il gioco del golf. L'obiettivo è quello di individuare giovani golfisti che possano beneficiare del loro specifico percorso di preparazione al college che offre formazione atletica, sostegno accademico e mentoring per gli studenti delle scuole superiori più svantaggiati.

(La Repubblica)