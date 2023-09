Un campionato ancora da iniziare

La Roma (ancora) non c’è. [...] Basta guardare la formazione di partenza per rendersi conto che il campionato per la squadra di Mourinho è come se non fosse ancora cominciato. I grandi nomi, se vogliamo possiamo comunque chiamarli campioni, sono fuori. [...] E non dimentichiamoci che sono andati via punti fermi come Matic e, perché no, mettiamoci pure Ibañez che Josè ha già rimpianto pure in pubblico. [...] L’unica novità giallorossa è Paredes, anche perché Aouar dura meno di mezz’ora, bloccato dall’infortunio muscolare al flessore della coscia sinistra.

Così non c’è proprio partita, contando gli interpreti a disposizione dei due tecnici. [...] Mourinho usa quel che resta della panchina: con Spinazzola e Bove, ecco Lukaku, sbarcato giovedì a Ciampino e subito utilizzato all’Olimpico. Ma il quinto cambio è Pagano: chissà quando vedremo Sanches. La rete di Spinazzola, con deviazione di Kalulu, arriva tardi, al secondo minuto di recupero. Lukaku difende palla, la smista pulita, chiede qualche cross e non riceve in cambio niente. [...] Ora la pausa per le Nazionali. E per (ri)partire.

(corsport - U. Trani)