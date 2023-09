Tutto l’Olimpico ai piedi di Romelu. E con il gigante è un’altra Roma

La vita, in fondo, a volte è solo una questione di tempi. Romelu Lukaku, infatti, la ovazione più sentita non la prende al momento della presentazione, ma quando — al minuto 25 della ripresa — entra in campo al posto di El Shaarawy. È lui l’uomo della speranza, quello sulle cui spalle il popolo giallorosso vorrebbe appoggiarsi per costruire il miracolo. [...] Una cosa è certa: la voglia di combattere non gli manca, e a dimostrarlo c’è l’ammonizione che rimedia al quarantesimo per un intervento da dietro un Okafor degno di un difensore ruvido. Invece no, è solo voglia di impresa, voglia di un pareggio che a un certo punto è sembrato a portata di mano. [...]

Stavolta, però, il suo derby virtuale contro il Milan finisce male, anche se non per colpa sua. [...] Eppure emozioni ce n’erano state quando il belga — alle 19.44 — era stato accolto da un video che raccontava l’accoglienza riservatagli dai tifosi giallorossi a Ciampino martedì scorso, seguito da una sua immagine del giorno successivo al Colosseo. A quel punto lo speaker dello stadio aveva gridato: "È questo il tuo Colosseo e questo è il tuo popolo". L’attaccate belga entrava in campo dal tunnel accanto alla Curva Sud proprio quando apparivano i primi fuochi artificiali sul lato della Tribuna Tevere. [...] Una manciata di minuti, prima di cominciare a fare sul serio e masticare la prima sconfitta da romanista [...]

