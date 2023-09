Turnover al minimo contro il Genoa

Con cinque punti in cinque partite di Serie A, José Mourinho non può permettersi il turnover contro il Genoa (giovedì ore 20.45). Giocheranno i migliori a disposizione, sapendo di poter contare anche su Pellegrini e Aouar. Se le indicazioni saranno confermate, allora i giallorossi torneranno al 3-5-2 con due mezzali e un centrocampista centrale. [...] La linea difensiva sarà la stessa che ha giocato nelle ultime tre partite (Mancini, Llorente e Ndicka), Smalling non recupererà e rischierà di stare fuori anche con il Frosinone. In attacco tutto graverà sulle spalle di Lukaku e Dybala.

(Il Messaggero)