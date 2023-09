Troppo Milan, la Roma c'è solo alla fine

Stefano Pioli si gode Leao e gli altri, Mou aspetta Dybala e il miglior Lukaku. [...] Il Milan vola a più 8 dai giallorossi, la Roma chiude questo mini-ciclo di partite con un solo punto. Questa partenza forse non se l'aspettava nemmeno Mou. [...] La Roma parte lenta. Celik salva su Loftus-Cheek ma il Var scorge un tocco di Rui Patricio sull'inglese e Rapuano concede il rigore. Mou in panchina sussurra (eufemismo) un bel "vergogna", il Milan si ritrova avanti dopo 10 minuti. [...]

A differenza di altre volte la Roma aspetta e tenta la ripartenza, ma alla mezz'ora Aouar è costretto ad uscire per noie muscolari. [...] Leao e Pulisic impegnano Celik e Zalewski, ma a fine primo tempo i tiri in porta sono 2 a 0. [...] Dopo due minuti della ripresa Leao spinge in porta al volo un cross pennellato di Calabria. [...] La Roma non reagisce subito, aspetta Lukaku e il primo tiro arriva al 68' con El Shaarawy. [...] Il belga ci prova dal limite, palla alta, Spinazzola segna nel finale ma non basta.

(Il Messaggero)