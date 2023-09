Trecento volte Dybala. Roma, vietato fallire anche per festeggiare una Joya infinita

Trecento buoni motivi per lasciare il segno. Perché Paulo Dybala viene da una prestazione grossomodo anonima – il che gli succede di raro – come quella di Torino di domenica scorsa e perché stasera quella di Genova per lui non sarà una partita come le altre. Per la voglia di vincere, per un’atmosfera unica e per quel traguardo da festeggiare nel migliore dei modi: 300 partite in Serie A, una soglia che lo piazza al quattordicesimo posto nella classifica dei giocatori attualmente attivi nella nostra massima serie. [...] La prima volta, quindi, per Dybala non fu certo di quelle da ricordare in assoluto, un k.o. per 3-0 con il Palermo in casa della Lazio. Era il 2 settembre del 2012, oltre 11 anni fa. Da quel momento sono poi arrivate, appunto, 299 gare e 112 gol, divisi tra Palermo, Juventus e Roma. [...]

(gasport)