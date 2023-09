Tra stadio e ospedale

Ad animare la giornata di chi è attento alle questioni relative al nuovo Stadio della Roma ieri ci ha pensato, direttamente e in buona parte suo malgrado, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. [...]

La premessa in questo caso è d’obbligo. Tra i detrattori del progetto che la Roma ha presentato in Campidoglio da qualche settimana ha preso piede la tesi secondo cui l’impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata avrebbe come principale ricaduta negativa quella di impedire la costruzione del nuovo Policlinico Umberto I nell’area che invece sarebbe quella preferita dai diretti interessati. E tra questi ci sarebbe ovviamente la Regione Lazio. Tesi questa al centro di numerosi interventi nel corso del primo incontro del Dibattito Pubblico andato in scena giovedì scorso. Ed ecco allora le parole di Rocca, rilasciate a Radio Roma Sound. «Lì (Pietralata, ndr) noi abbiamo un’area, che è quella del Pertini, e quindi si tratterebbe di un ampliamento eventualmente – ha detto il Governatore del Lazio, che poi ha aggiunto riferendosi all’area adiacente il Pertini -. È in discussione, però l’area è sempre stata quella, non ce ne sono mai state altre, in quella zona».

La frase incriminata sarebbe proprio questa. Frase che i Comitati contro lo stadio, che da alcune settimana hanno deciso di firmarsi come “Sì all’Umberto I – Sì al Parco – No allo Stadio”, ha interpretato come una dichiarazioni di intenti [...].

Interpretazione avventurosa se non avventata. L’area di cui ha parlato chiaramente Rocca, sottolineandolo nettamente con un brusco cambio di tono, è quella adiacente al Pertini, non quella antistante, su cui invece insiste il progetto stadio. Come se non bastasse si è voluto tralasciare il seguito di quanto detto da Rocca, che infatti ha poi aggiunto: «Ci sono altre ipotesi, in altre zone di Roma, ivi incluso all’interno dell’area attuale del Policlinico Umberto I, entro breve sarà sciolto il nodo». [...]

