Totti jr col Frosinone al Tre Fontane

IL TEMPO - Totti contro la Roma. Nella partita di oggi al «Tre Fontane» (ore 16.30), la Primavera giallorossa ospita il Frosinone, che ha da poco acquisito le prestazioni sportive di Cristian Totti, il figlio diciassettenne dell'ex capitano romanista. Così, sembra strano anche solo pensarlo, ci sarà un Totti che farà di tutto per segnare alla Roma. Cristian, che a differenza del padre indossa la maglia numero 11, dopo essere cresciuto nel settore giovanile giallorosso ha esordito con i ciociari sabato 27 agosto contro il Bologna. Di certo, prima dell'inizio del match, Cristian vivrà minuti d'emozione. «Sono passati nove anni da quando ho indossato la maglia della Roma -scrisse sui social il giorno dell'addio a Trigoria - per me la Roma è sempre stata una seconda famiglia». Sicuramente continuerà ad esserlo, ma proverà a dargli un dispiacere. In tribuna ci sarà papà Francesco che, per una volta, sarà costretto a tifare contro la Roma.