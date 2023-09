Totti, desideri da giallorosso: «Pronto per lavorare con Mou»

Galeotto fu il padel? In una situazione di grande incertezza sul futuro giallorosso, visto che sia il contratto di Mourinho che quello di Tiago Pinto sono in scadenza a giugno 2024, Francesco Totti ha fatto correre un brivido sulla schiena di molti tifosi della Roma. «Un ritorno in società l'anno prossimo? Magari'l'anno prossimo ci sarò già». Agli Italian Padel Awards Ibtti ha giocato con il suo grande amico Vincent Candela. E ai cronisti ha detto: «Mou mi vuole alla Roma? Penso di sì. Così ha detto, no? O avete scritto una stupidaggine? Mourirtho ha detto una cosa... Aspettiamo e vediamo. Ogni tanto ci mandiamo dei messaggi. (...)

(corsera)