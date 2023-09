Totti conferma: «Presto con Mou»

IL TEMPO (L. PES) - «Se tornerei alla Roma? Il prossimo anno penso che già ci sarò». Una risposta data col sorriso sulle labbra e col suo solito tono ironico, ma che lancia un messaggio chiaro: Totti ci crede. Da quando ormai quattro anni fa ha lasciato il suo ruolo nella dirigenza giallorossa non si fa altro che parlare del ritorno dell'ex capitano a Trigoria nei piani dirigenziali del club. Ma mai nulla di concreto oltre le voci e qualche fugace incontro con i Friedkin allo stadio Olimpico dopo il loro arrivo a Roma,. Ma nelle ultime settimane l'aria sta cambiando attorno all'atteso ritorno. Quello che per molti, Francesco in primis, è un sogno, potrebbe presto trasformarsi in realtà. E anche questa volta ci sarebbe lo zampino di Mourinho. Il tecnico chiede da tempo una figura di riferimento che possa aiutarlo nel lottare per difendere la squadra pubblicamente e che allo stesso tempo possa fungere da col-ante tra società e squadra. Il nome di Totti è tra quelli che lo Special One gradirebbe as-sai, e anche l'ormai ex dieci questo lo sa. Ieri durante l'Italian Padel Awards al Foro Italico Totti è stato incalzato dalle domande dei cronisti presenti alle quali non si è tirato indietro nel rispondere. «Se Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì. Così ha detto, no? Altrimenti avete scritto (riferito ai giornalisti, ndr) cavolate». Una conferma dal diretto interessato quindi di una volontà precisa da parte del tecnico, che ancora non si è concretizzata però in contatti diretti: «L'invito di Mourinho? Aspettiamo e vediamo». Qualche scambio di messaggi tra i due c'è stato, e quel che è certo è che l'idea sta prendendo forma ormai non solo nella testa del tecnico e nelle idee dell'ex calciatore. Nessuna conferma lato società. Da Trigoria c'è freddezza sul progetto di reinserire in società Totti, un argomento che al momento non viene preso minimamente in considerazione. Ma qualco-sa sta bollendo in pentola, e quando l'ex capitano parla, tra una battuta e l'altra, manda messaggi precisi. E chissà che non sarà proprio Mourinho stesso a chiarire la questione visto che domani tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida con l'Empoli. I punti in palio sono già decisivi per le sorti di classifica dei giallorossi, ma le curiosità su Totti dopo le sue parole della serata di ieri non potranno certo mancare. Il tecnico potrebbe glissare, sa farlo meglio di chiunque altro, ma le sue parole avranno un peso molto più importante dopo l'uscita pubblica di Tolti. Una piccola conferma o una smentita forte potrebbero spostare gli equilibri cittadini già scaldati a sufficienza da chi ha saputo incantare una tifoseria per oltre venticinque anni. Una vicenda che certo non si chiuderà in tempi brevi, an-he se il contratto di Mourinho è in scadenza (così come quello del generai manager Tiago Pinto) e una eventuale scelta di questo genere potrebbe senza dubbio influire anche sul futuro del tecnico.