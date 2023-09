C'era anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ad assistere all'allenamento congiunto tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco e la squadra Primavera 1 giallazzurra guidata da Gregucci, ex giocatore della Lazio dall'86 al '93. Per l'ex 10 giallorosso è stata anche l'occasione per vedere giocare dal vivo suo figlio Cristian, approdato in estate nella formazione giovanile del club ciociaro.

(ilmessaggero.it)

