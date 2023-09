Toro-Roma: decisione imminente

Forse già oggi il Torino potrà comunicare ufficialmente la decisione finale presa dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in collaborazione con la Digos e le Questure di città diverse. In ballo la vendita dei biglietti per la prossima partita in casa dei granata, Torino-Roma, domenica 24 settembre alle 20.45.

Il fatto che in quello stesso giorno, alle 18, sia in programma Bologna-Napoli ha fatto drizzare le antenne alla Polizia. Le forze dell'ordine temono che frange ultrà di tifosi giallorossi e napoletani tornino a darsi appuntamento come già a gennaio in autostrada, durante i rispettivi viaggi di avvicinamento allo stadio. Possibile, ma non sicuro, che l'Osservatorio decreti una limitazione alla vendita dei biglietti a romanisti e napoletani residenti nel Lazio e in Campania.

(Tuttosport)