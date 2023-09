TORINO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Bove-Aouar. Davanti Dybala e Lukaku dal 1'

La Roma ha fame di vittoria e di gol. Dopo la gara casalinga vinta 7-0 contro l'Empoli e quella contro lo Sheriff Tiraspol per 2-1 i giallorossi ripartono da Torino per portare a casa altri tre punti. Saranno indisponibili Smalling e Renato Sanches. Mou è riuscito a recuperare Pellegrini che però partirà dalla panchina. E' ballottaggio tra Aouar e Bove per il centrocampo mentre dal 1' partirà la coppia Dybala Lukaku in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen; Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.





