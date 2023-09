Tifosi da Champions. 2 milioni per Mourinho

Tra le difficoltà di questo avvio di stagione non è mai mancato il supporto alla squadra e a José Mourinho. La Roma continua a essere amata, continua a essere supportata dai suoi tifosi che incondizionatamente non smettono di riempire l’Olimpico per sostenere chi gli ha regalato emozioni nelle ultime due stagioni. (...) "Ostinatamente Roma, testardamente Mourinho". Lo striscione esposto ieri davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini è solo l’ultima delle tante dimostrazioni di supporto allo Special One, che da quando è sbarcato nella capitale ha portato un’ondata di ottimismo e positività nell’ambiente senza precedenti.

Questo, tra le mega offerte arabe arrivate al tecnico, è stato un ulteriore gesto che ha rafforzato il legame tra le parti. C’è voglia di Roma, c’è voglia di sostenere la squadra e l’allenatore a prescindere dai risultati. E mai come adesso l’ambiente è così compatto e unito per sostenere l’intero gruppo a Trigoria. (...) Perché come documentato dal report della Uefa “The European Club Talent and Com- petition Landscape“, la Roma è al sesto posto nella speciale classifica che riguarda la media tifosi in Europa per la stagione 2022/23 in tutte le competizioni. Meglio dei giallorossi, con 1,78 milioni di tifosi, in Italia hanno fatto soltanto Inter e Milan, rispettiva- mente con 1,97 e 1,86 milioni. In vetta alla classifica il Manchester United (2,5 milioni), dietro il Barcellona (2,3 milioni). (...)

(corsport)