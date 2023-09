Tiago Pinto esce allo scoperto e fissa l'obiettivo stagionale: “Roma da Champions”

«La Champions è la nostra ambizione». Quaranta minuti di sorrisi, spiegazioni e precisazioni – volte a rimarcare soprattutto come non ci sia «nessuno scontro tra me e Mourinho» – ma senza la possibilità/volontà di nascondersi. [...] Uno slalom linguistico volto a fissare dei paletti stagionali. La Champions, all’alba del nuovo format che garantirà più partite e più soldi, è l’obiettivo. Da non fallire. E il prestito annuale di Lukaku («L’intervento dell’allenatore e della proprietà è stata fondamentale», ammette), costato come l’operazione Marcos Leonardo, rimandata a gennaio, è lì a confermarlo. Una possibilità, il belga, che la Roma e il gm sono stati bravi a cogliere. [...] Gira intorno alla questione, provando a nominarla il meno possibile, ma alla fine la stella cometa rimane sempre la Champions. [...] Passerella finale sulle restrizioni Uefa: «Ci siamo mossi su tre piani. Quello tecnico, volendo fare una squadra migliore della stagione scorsa. Poi c’è il piano economico e c’è un settlement agreement dove in due anni dobbiamo spendere per la squadra il 70% dei ricavi. Infine c’è quello strategico: per uscire da questa situazione con il financial fair play è importante prendere giocatori giovani, con prospettiva futura, per avere risultati sportivi ed economici. Abbiamo preso N’Dicka e Aouar, due under 25 con centinaia di partite in competizioni importanti». Il prossimo è già prenotato: Marcos Leonardo.

(Il Messaggero)