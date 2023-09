Tanti nazionali e mille soluzioni: l'ora degli alibi deve terminare

Il bicchiere mezzo pieno, in fondo, sta nel fatto che leggendo i nomi a disposizione di Mourinho, sembrerebbe di avere a che fare quasi con un campionato europeo. (...) Kristensen (16 partite con la Danimarca), Celik (39 con la Turchia) e Karsdorp (3 con l'Olanda); a sinistra invece Spinazzola (24 con l'Italia) e Zalewski (12 con la Polonia). Insomma, una qualità potenziale da vetrina per la Serie A. (...) Se' qualcosa si è sbagliato nella preparazione, grazie alle rotazioni c'è tempo per correre ai ripari, ma una cosa è certa: il tempo degli alibi è terminato. Al tifo che sogna (e riempie l'Olimpico) sarebbe triste dire: avete sbagliato.

(gasport)