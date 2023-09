Tanta baby Roma in campo con le nazionali

Ieri pomeriggio le giovanili della nazionale italiana erano impegnate in alcune amichevoli o gare di torneo con moltissimi baby romanisti coinvolti. L'Italia Under 17 ad esempio è scesa in campo nel torneo "Quattro Nazioni" contro la Danimarca vincendo per 3-1. Nell'11 iniziale era presente il romanista Di Nunzio, mentre in panchina figuravano Arduini e Cama. L'U18 invece ha sconfitto la Serbia in amichevole per 3-0. In campo dal primo minuto figurava il classe 2006 della Roma Primavera Mannini, mentre in panchina sempre dalla Primavera giallorossa era a disposizione Reale. Gli Azzurrini dell'U19 invece hanno trionfato per 3-2 nell'amichevole contro l'Irlanda del Nord. A segno nella partita il giallorosso Bolzan, autore della rete dell'1-0. L'U20 invece ha pareggiato 1-1 contro la Germania con un gol di Volpato, ormai ex talento giallorosso. Tra i convocati c'erano anche Pagano e Pisilli, che però sono partiti dalla panchina. [...]

(Il Romanista - D. Fidanza)