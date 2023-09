Tango giallorosso: Dybala e Paredes coppia super

LEGGO (F. BALZANI) - C'è unache ride e lotta a ritmo diLeoe Paulo, amici fuori dal campo e protagonisti di questo primo vagito di rinascita giallorossa. Entrambi decisivi con l'Empoli. Uno con due perle e la traversa su punizione, l'altro con un lavoro in mediana che ha permesso adi prendersi libertà finora inimmaginabili. Basti pensare cheha realizzato positivamente il 91,5% dei passaggi 8 e che il dato dei tiri in porta dei centrocampisti è salito da 0,8 dello scorso ai 2,3 di domenica. Una linea argentina che punta a restare anche in futuro., infatti, ha firmato fino al 2025 ma con opzione fino al 2026.è pronto a siglare il rinnovo con adeguamento contrattuale. Dopo la gara entrambi hanno festeggiato insieme con una cena argentina in un noto locale della Capitale.

Domani contro loperò, potrebbero partire dalla panchina e riposare per la sfida coldi domenica.infatti, veniva da un doppio impegno con l'Albiceleste dall'altra parte del mondo mentre ladeve tenere sotto controllo i muscoli anche per non perdersi un'altra convocazione inAl loro posto si scaldano(ieri tornato in gruppo) eche anche con lha dimostrato di stare in gran forma. Ancora in dubbio Pellegrini eche invece dovrebbero tornare a disposizione domenica.