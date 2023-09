Tabù Pioli ma José ha Lukaku

L’Olimpico è pronto ad abbracciare Lukaku. Ma non solo. Perché oggi torna in panchina lo sciamano, il guru, il capo famiglia: Mourinho. La tempistica è perfetta: con il Milan infatti non è più tempo di scherzare. Il punto in due partite, tra Salernitana e Verona, pesa negativamente in classifica. I rossoneri sono già a + 5, come il Napoli. Peggio della Roma, delle squadre accreditate ad un posto in Champions, ha fatto solo la Lazio. E proprio le due romane affronteranno Milan e Napoli, consapevoli che non si può sbagliare. [...] Oggi dal via toccherà ancora una volta a Belotti che però potrebbe non far coppia con El Shaarawy. [...] Pellegrini e Aouar ad alternarsi come partner vicino all’ex capitano del Torino. [...] Dopo aver schierato Kristensen nelle prime due partite di campionato e averlo poi sostituito con Karsdorp, a destra dovrebbe essere arrivato il turno di Celik. [...] A sinistra Zalewski è favorito su Spinazzola ma il vero dubbio è in mezzo al campo. Tutto ruota intorno alla composizione della mediana. Schierando quattro centrocampisti, come cambio resterebbe il solo Bove. Ma affiancando dall’inizio El Shaarawy a Belotti, rischierebbe il posto Aouar che ad oggi sembra quello entrato prima in condizione rispetto ai compagni di reparto. [...]

(Il Messaggero)