Svilar in porta. Belotti-ElSha in attacco

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Svilar in porta, attacco affidato a Belotti ed El Shaarawy. Per la prima partita del girone G Mourinho opta per un leggero turnover rispetto agli undici visti contro l'Empoli. Inalterato il modulo, si partirà sempre con un 3-5-2, ma tra i pali al posto di Rui Patricio ci sarà Svilar, come successo già lo scorso anno in Europa League. Difesa invariata a causa dell'assenza di Smalling, con Llorente, Mancini e N'Dicka ancora dal primo minuto, con Celik pronto a subentrare. Cambiano le fasce: a destra ci sarà Karsdorp, mentre a sinistra spazio a Zalewski. A centrocampo è recuperato Aouar che tuttavia siederà inizialmente in panchina, così come Sanches, mentre sarà ancora assente Pellegrini. Le chiavi del gioco detal Roma saranno quindi affidate a Paredes, Cristante e Bove. In attacco ci saranno invece Belotti e El Shaarawy, così da concedere un turno di riposo a Dybala e Lukaku. Prima convocazione per Mannini e D'Alessio. Bordin recupera Talal. Il capitano dello Sheriff ha infatti scontato la squalifica e scenderà in campo nel 4-1-4-1 - che all'occorrenza può diventare un 5-3-2, per fornire maggiore copertura - del tecnico italiano.